Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir deplasmanında oynan maçta da forma giyemeyen Dirar böylece üst üste ikinci maçını kaçıracak.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 22:15
-
Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
-
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
-
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.