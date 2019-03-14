Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku
14 Mart 2019, Perşembe
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'de şoku

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku

'de sakatlığı bulunan , Demir Grup maçı kadrosunda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında sahasında 'u ağırlayacak olan 'de sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir deplasmanında oynan maçta da forma giyemeyen Dirar böylece üst üste ikinci maçını kaçıracak.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 22:15
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