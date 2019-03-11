Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
11 Mart 2019, Pazartesi
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'de maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup 'u konuk edecek , hazırlıklara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

'e karşı forma giyen oyuncuların antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların, pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 11.03.2019
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