Serdar Sivas maçında yok
Devlere karşı bir Avcı klasiği
Fenerbahçe'ye karşı 3 puan alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.
Başkan Ali Koç'a büyük ilgi vardı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada başkan Ali Koç'a ilgi yoğundu. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile selfie çektirme yarışına girdi. Koç, Başakşehir taraftarını kırmadı. Kanarya'da başkan Koç, 90 dakika sonunda keyifsizdi. Kanarya'nın bu sezon Süper Lig'de 9. yenilgisini alması başkan Ali Koç'u bir hayli üzdü.
- 10.3.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Serdar Sivas maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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