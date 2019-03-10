Serdar Sivas maçında yok – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Serdar Sivas maçında yok

Serdar Sivas maçında yok
Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaydı. Tecrübeli futbolcu rakibine arkadan yaptığı hareketin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 28 yaşındaki stoper bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Serdar Aziz gelecek hafta sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar 11'deki yerine dönecek.

Devlere karşı bir Avcı klasiği
Fenerbahçe'ye karşı 3 puan alan Başakşehir'de teknik direktör büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.

Başkan Ali Koç'a büyük ilgi vardı
Spor Toto 'de Fenerbahçe'nin Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada başkan 'a ilgi yoğundu. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile selfie çektirme yarışına girdi. Koç, Başakşehir taraftarını kırmadı. Kanarya'da başkan Koç, 90 dakika sonunda keyifsizdi. Kanarya'nın bu sezon Süper Lig'de 9. yenilgisini alması başkan Ali Koç'u bir hayli üzdü.
  1. 10.3.2019
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