Bizim için bir utanç – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Bizim için bir utanç

Bizim için bir utanç

Isla: çok büyük bir kulüp. Böyle oynamamız ve goller yememiz utanç kaynağı

'nin Şili'li sağ beki Mauricio Isla, yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Kalan 9 maçta ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden İsla, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ama böyle hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bizim için gerçekten utanç. Maçların başını böyle oynuyor olmamız ve böyle goller yemek bizim için diğer utanç kaynağı" diye konuştu. Savunmacı oyuncusu, "Nasıl ifade edebileceğimizi bilemiyorum. İyi de kötü de başlasak 20. dakikaya kadar gol yiyoruz, sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Taraftarımız bu utançtan kurtarmalıyız" dedi.

Çifte rötuş
, geçen hafta 'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan 'ın yerine Jailson oynarken, Valbuena'nın yerine Eljif Elmas forma giydi.
  1. 10.3.2019
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