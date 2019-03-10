Bizim için bir utanç
Isla: Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Böyle oynamamız ve goller yememiz utanç kaynağı
Çifte rötuş
Ersun Yanal, geçen hafta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Jailson oynarken, Valbuena'nın yerine Eljif Elmas forma giydi.
- 10.3.2019
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Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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