Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı
10 Mart 2019, Pazar
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Beko şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

Beko Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Kulübü Başkanı , başkan vekili Semih Özsoy, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör , yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı.

Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan finalinde, Fenerbahçe Beko'nun 'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı.

Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.

  1. 11.03.2019
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