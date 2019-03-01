Türk derbisi Fenerbahçe'nin!
01 Mart 2019, Cuma
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Türk derbisi 'nin!

Türk derbisi Fenerbahçe'nin!

THY Euroleague’de şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, ligdeki diğer Türk takımıEfes’i 18 sayı farkla devirdi. Sarı-lacivertliler yenilmezlik unvanını korudu

Beko, şampiyonluk mücadelesi verdiği THY Euroleague'de bir diğer Türk ekibi ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler etkili savunması sayesinde büyük bölümünde kontrolü elinde tuttuğu maçta Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek Türk derbisinde gülen taraf oldu. Sarı lacivertliler, bu sonuçla birlikte 21. galibiyetini alıp liderliğini sürdürdü.

BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

Bu sezon sahasındaki tüm maçları kazanarak muhteşem bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, başa baş giden ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi. İkinci periyotta etkili oynayan Kanarya devreye 43-29 önde girdi. Uzunlarının sayılarıyla üçüncü çeyreği 57-47 önde tamamlayan Fenerbahçe, son çeyrekte de etkiliydi ve maçı 84-66 aldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde her zamanki gibi takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı doldu. Galibiyet salonda büyük bir coşkuyla kutlandı.

OBRADOVIC YİNE KAZANDI

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes hocası , 41'inci kez karşı karşıya geldi. Daha önce farklı takımlarda da karşılaşan iki hocadan Obra, dün meslektaşı karşısında 27'nci galibiyetini aldı.

24 MAÇIN 21'İNİ ALDI

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 24 maçta 21 galibiyet elde etti. Anadolu Efes ise THY Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu yenilgisini yaşadı.

  1. 1.3.2019
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