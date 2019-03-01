Türk derbisi Fenerbahçe'nin!
THY Euroleague’de şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, ligdeki diğer Türk takımıEfes’i 18 sayı farkla devirdi. Sarı-lacivertliler yenilmezlik unvanını korudu
Fenerbahçe Beko, şampiyonluk mücadelesi verdiği THY Euroleague'de bir diğer Türk ekibi Anadolu Efes ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler etkili savunması sayesinde büyük bölümünde kontrolü elinde tuttuğu maçta Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek Türk derbisinde gülen taraf oldu. Sarı lacivertliler, bu sonuçla birlikte 21. galibiyetini alıp liderliğini sürdürdü.
BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ
Bu sezon sahasındaki tüm maçları kazanarak muhteşem bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, başa baş giden ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi. İkinci periyotta etkili oynayan Kanarya devreye 43-29 önde girdi. Uzunlarının sayılarıyla üçüncü çeyreği 57-47 önde tamamlayan Fenerbahçe, son çeyrekte de etkiliydi ve maçı 84-66 aldı.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Sarı-lacivertli taraftarlar THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde her zamanki gibi takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı doldu. Galibiyet salonda büyük bir coşkuyla kutlandı.
OBRADOVIC YİNE KAZANDI
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes hocası Ergin Ataman, 41'inci kez karşı karşıya geldi. Daha önce farklı takımlarda da karşılaşan iki hocadan Obra, dün meslektaşı karşısında 27'nci galibiyetini aldı.
24 MAÇIN 21'İNİ ALDI
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 24 maçta 21 galibiyet elde etti. Anadolu Efes ise THY Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu yenilgisini yaşadı.
- 1.3.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
-
Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
-
SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
Türk derbisi Fenerbahçe'nin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.