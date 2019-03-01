Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e 'hazır ol' emri

Sadık'ın cezalı olduğu haftada savunmanın göbeği Skrtel-Serdar Aziz ikilisinden oluşacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Rize maçı öncesi hazır olmasını istediği Serdar da idmanlardaki performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.



HAKEM MELER



TFF, Fenerbahçe ile Rizesapro arasında yarın oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı. Meler, Fenerbahçe'nin daha önce 12 karşılaşmasında düdük çalarken, sarı-lacivertliler bunların 7'sini kazandı; 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.



BİLETLERE YOĞUN İLGİ VAR



Öte yandan Rizespor mücadelesinin biletleri dün genel satışa sunuldu. Sadece www.passo.com. tr üzerinden satılan biletlere sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Bilet fiyatları en düşük 40 TL oalarak belirlenirken, en yüksek fiyat ise 305 TL oldu. Misafir Tribünü ise 52 TL'den satılıyor.



SAMANDIRA TAM KADRO



Beşiktaş derbisinin ardından izin yapmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünü tek idmanla geçirdi. Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, gözden çıkarılan Slimani dışında tam kadro çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal gözetimindeki Fenerbahçe, taktik ağırlıklı bir idman yaparken, çalışmalarına bugün de devam edecek.



110 BİN TL CEZA



PFDK, Fenerbahçe'ye 110 bin TL ceza verdi. Cezanın, Beşiktaş derbisinde taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle verildiği bildirildi. Ayrıca misafir tribün 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilere bir sonraki maça giriş yasağı verildi.



VALBUENA YİNE YEDEK KUVVET



Beşiktaş derbisinin gizli kahramanlarından Valbuena yarınki mücadeleye de kulübede başlayacak. Ersun Yanal'ın Fransız futbolcuyu, yine yedek kuvvet olarak kullanacağı ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna sokmayı planladığı bildirildi. Valbuena, derbide 46'da oyuna girip Sadık'ın golünde asist yapmıştı.