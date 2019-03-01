Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e 'hazır ol' emri
Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasında savunmada zoraki değişikliğe gidecek.
Sadık'ın cezalı olduğu haftada savunmanın göbeği Skrtel-Serdar Aziz ikilisinden oluşacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Rize maçı öncesi hazır olmasını istediği Serdar da idmanlardaki performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
HAKEM MELER
TFF, Fenerbahçe ile Rizesapro arasında yarın oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı. Meler, Fenerbahçe'nin daha önce 12 karşılaşmasında düdük çalarken, sarı-lacivertliler bunların 7'sini kazandı; 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
BİLETLERE YOĞUN İLGİ VAR
Öte yandan Rizespor mücadelesinin biletleri dün genel satışa sunuldu. Sadece www.passo.com. tr üzerinden satılan biletlere sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Bilet fiyatları en düşük 40 TL oalarak belirlenirken, en yüksek fiyat ise 305 TL oldu. Misafir Tribünü ise 52 TL'den satılıyor.
SAMANDIRA TAM KADRO
Beşiktaş derbisinin ardından izin yapmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünü tek idmanla geçirdi. Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, gözden çıkarılan Slimani dışında tam kadro çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal gözetimindeki Fenerbahçe, taktik ağırlıklı bir idman yaparken, çalışmalarına bugün de devam edecek.
110 BİN TL CEZA
PFDK, Fenerbahçe'ye 110 bin TL ceza verdi. Cezanın, Beşiktaş derbisinde taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle verildiği bildirildi. Ayrıca misafir tribün 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilere bir sonraki maça giriş yasağı verildi.
VALBUENA YİNE YEDEK KUVVET
Beşiktaş derbisinin gizli kahramanlarından Valbuena yarınki mücadeleye de kulübede başlayacak. Ersun Yanal'ın Fransız futbolcuyu, yine yedek kuvvet olarak kullanacağı ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna sokmayı planladığı bildirildi. Valbuena, derbide 46'da oyuna girip Sadık'ın golünde asist yapmıştı.
- 1.3.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
-
Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
-
SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e 'hazır ol' emri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.