Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü

'de Slimani iyice gözden düştü

Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü

Yanal, iyice gözden düşen Slimani’ye artık taktik idmanlarda da yer vermiyor.

Teknik direktör , birkaç gün izin verdiği Islam Slimani'ye dünkü antrenmanda da yokmuş gibi davrandı! Tecrübeli hoca, sezon sonuna kadar kadroda düşünmediği ve iyice gözden çıkardığı Cezayirli forveti takımdan ayrı çalıştırıyor, taktik idmanlarda da yer vermiyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvet, ve derbisi kadrosuna da alınmamıştı. Son olarak karşılaşmasında forma giymiş, yine gol atamamıştı. Slimani'nin 'de 25 maçta 5 golü var.

  1. 1.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN