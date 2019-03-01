Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü

Teknik direktör Ersun Yanal, birkaç gün izin verdiği Islam Slimani'ye dünkü antrenmanda da yokmuş gibi davrandı! Tecrübeli hoca, sezon sonuna kadar kadroda düşünmediği ve iyice gözden çıkardığı Cezayirli forveti takımdan ayrı çalıştırıyor, taktik idmanlarda da yer vermiyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Beşiktaş derbisi kadrosuna da alınmamıştı. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında forma giymiş, yine gol atamamıştı. Slimani'nin Fenerbahçe'de 25 maçta 5 golü var.