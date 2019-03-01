Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü
Yanal, iyice gözden düşen Slimani’ye artık taktik idmanlarda da yer vermiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, birkaç gün izin verdiği Islam Slimani'ye dünkü antrenmanda da yokmuş gibi davrandı! Tecrübeli hoca, sezon sonuna kadar kadroda düşünmediği ve iyice gözden çıkardığı Cezayirli forveti takımdan ayrı çalıştırıyor, taktik idmanlarda da yer vermiyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Beşiktaş derbisi kadrosuna da alınmamıştı. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında forma giymiş, yine gol atamamıştı. Slimani'nin Fenerbahçe'de 25 maçta 5 golü var.
- 1.3.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
-
Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
-
SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
Fenerbahçe'de Slimani iyice gözden düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.