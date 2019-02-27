Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma...
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma...

Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma...

Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma...

'de gösterdiği performans nedeniyle çokça eleştirilen ve son oynanan iki resmi karşılaşmada kadroya alınmayan 'ye müjde gibi bir haber geldi. Bonservisinin bulunduğu , Fransız menajer Claude Puel ile yollarını resmen ayırdı. bu gelişmenin ardından Slimani için bir umut doğdu. Puel'in ayrılığının ardından Celtic menajeri , resmi olarak 3.5 yıllığına Leicester City'nin başına getirildi.

Rodgers'ı açıkladı... ekiplerinden Leicester City, takımın başına 'ın getirildiğini resmen duyurdu. Rodgers, Celtic'in menajerliğini yaptığı dönemde 'yi transfer etmek istemiş ama başaramamıştı. Brandon Rodgers'ın takımın başına geçmesiyle beraber Slimani'nin önümüzdeki dönemde İngiltere'de yeniden forma giymesi mümkün olabilir.

Rodgers ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Leicester City, tecrübeli teknik adamın pazar günü Watford ile oynanacak lig maçında takımın başında olacağını açıkladı.

Ersun Yanal'dan Slimani açıklaması

  1. 27.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN