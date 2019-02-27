Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma...
Fenerbahçe'de gösterdiği performans nedeniyle çokça eleştirilen ve son oynanan iki resmi karşılaşmada kadroya alınmayan İslam Slimani'ye müjde gibi bir haber geldi. Bonservisinin bulunduğu Leicester City, Fransız menajer Claude Puel ile yollarını resmen ayırdı. bu gelişmenin ardından Slimani için bir umut doğdu. Puel'in ayrılığının ardından Celtic menajeri Brandon Rodgers, resmi olarak 3.5 yıllığına Leicester City'nin başına getirildi.
Leicester City Rodgers'ı açıkladı... İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City, takımın başına Brandon Rodgers'ın getirildiğini resmen duyurdu. Rodgers, Celtic'in menajerliğini yaptığı dönemde İslam Slimani'yi transfer etmek istemiş ama başaramamıştı. Brandon Rodgers'ın takımın başına geçmesiyle beraber Slimani'nin önümüzdeki dönemde İngiltere'de yeniden forma giymesi mümkün olabilir.
Rodgers ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Leicester City, tecrübeli teknik adamın pazar günü Watford ile oynanacak lig maçında takımın başında olacağını açıkladı.
- 27.02.2019
-
Eyvah Yusuf da gitti
Toplam 2
Yorum
baksoy BATUHAN ' la bu iş yürümez ?
-
Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
baksoy İranlı defans oyuncusu takımımızı ateşe atmaya devam ediyor ? Üst üste iki maç kontrollü giriş yerine penaltı yaptırıyor ? Yerine biri lazım
-
Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Toplam 1
Yorum
maho Sivas spor en az 5 gol yer antalya maçını seyrettim Sivas ta hiç iş kalmamış
Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.