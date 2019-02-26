Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!
Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
26 Şubat 2019 Salı 13:16
Güncelleme: 26.02.2019 13:16
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler hayati bir geri dönüşe imza atarak bir puanı almasını bildi.
Kanarya, bu geri dönüşle birlikte maçtan puan çıkarmanın yanında moral açısından da oldukça güçlendi.
Beşiktaş ise şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara almış oldu.
Sarı-Lacivertliler 3-0'dan geri dönüşü kutlarken, maç sonunda büyük bir üzüntü yaşadı...