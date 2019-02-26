Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi! - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
26 Şubat 2019 Salı 13:16 Güncelleme: 26.02.2019 13:16
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler hayati bir geri dönüşe imza atarak bir puanı almasını bildi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Kanarya, bu geri dönüşle birlikte maçtan puan çıkarmanın yanında moral açısından da oldukça güçlendi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Beşiktaş ise şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara almış oldu.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi!

Sarı-Lacivertliler 3-0'dan geri dönüşü kutlarken, maç sonunda büyük bir üzüntü yaşadı...

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