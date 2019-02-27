Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
28 Şubat 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’de cumartesi günü evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen idman, salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardında 2 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 28.02.2019
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