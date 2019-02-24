Yattığı yerden 600 bin euro

Yassine Benzia, TFF listesine bildirilmediği için sezonu kapatmıştı. Lille'den kiralanan Cezayirli oyuncuya, sezon sonuna kadar oynamadan 600 bin euro daha ödenecek. Fenerbahçe kariyerini 2 asistle kapatan Benzia'nın satın alma opsiyonu da var ancak kullanılması beklenmiyor.