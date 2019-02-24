Yattığı yerden 600 bin euro
Yassine Benzia, TFF listesine bildirilmediği için sezonu kapatmıştı.
Yassine Benzia, TFF listesine bildirilmediği için sezonu kapatmıştı. Lille'den kiralanan Cezayirli oyuncuya, sezon sonuna kadar oynamadan 600 bin euro daha ödenecek. Fenerbahçe kariyerini 2 asistle kapatan Benzia'nın satın alma opsiyonu da var ancak kullanılması beklenmiyor.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Yattığı yerden 600 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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