Yattığı yerden 600 bin euro – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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Yattığı yerden 600 bin euro

Yattığı yerden 600 bin euro

, listesine bildirilmediği için sezonu kapatmıştı.

, listesine bildirilmediği için sezonu kapatmıştı. Lille'den kiralanan Cezayirli oyuncuya, sezon sonuna kadar oynamadan 600 bin euro daha ödenecek. kariyerini 2 asistle kapatan Benzia'nın satın alma opsiyonu da var ancak kullanılması beklenmiyor.

  1. 24.2.2019
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