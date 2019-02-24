Genç erkekler mağlup: 64-81 – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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Genç erkekler mağlup: 64-81

Genç erkekler mağlup: 64-81

, 'ndaki ikinci maçında 'ın takımına 81-64 yenildi.

, 'ndaki ikinci maçında 'ın takımına 81-64 yenildi. Sarı-lacivertli takımda İsmail Karabilen 16 sayı ve 14 ribaund, Sarper David Mutaf ise 20 sayıyla oynadı.

  1. 24.2.2019
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