Obra ile motive olmamak imkansız – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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Obra ile motive olmamak imkansız

Obra ile motive olmamak imkansız

'nun Sırp yıldızı , ile çalışmanın inanılmaz olduğunu söyledi.

'nun Sırp yıldızı , ile çalışmanın inanılmaz olduğunu söyledi. Tecrübeli basketbolcu, "Onun mükemmeliyetçi olması diğerlerinden ayıran özelliği. Patronunuz eğer böyleyse ve bizi her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmama şansımız yok" dedi. Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kalinic, hakem hatalarına karşı ise, "Başka ülkelerden hakemler da 'de maç yönetebilir" görüşünü belirtti.

  1. 24.2.2019
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