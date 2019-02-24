Obra ile motive olmamak imkansız

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Nikola Kalinic, Zeljko Obradovic ile çalışmanın inanılmaz olduğunu söyledi. Tecrübeli basketbolcu, "Onun mükemmeliyetçi olması diğerlerinden ayıran özelliği. Patronunuz eğer böyleyse ve bizi her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmama şansımız yok" dedi. Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kalinic, hakem hatalarına karşı ise, "Başka ülkelerden hakemler da Türkiye'de maç yönetebilir" görüşünü belirtti.