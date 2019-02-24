Obra ile motive olmamak imkansız
Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Nikola Kalinic, Zeljko Obradovic ile çalışmanın inanılmaz olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Nikola Kalinic, Zeljko Obradovic ile çalışmanın inanılmaz olduğunu söyledi. Tecrübeli basketbolcu, "Onun mükemmeliyetçi olması diğerlerinden ayıran özelliği. Patronunuz eğer böyleyse ve bizi her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmama şansımız yok" dedi. Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kalinic, hakem hatalarına karşı ise, "Başka ülkelerden hakemler da Türkiye'de maç yönetebilir" görüşünü belirtti.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Obra ile motive olmamak imkansız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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