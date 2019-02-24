Tolgay Arslan: "Benim maçım" – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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: "Benim maçım"

Tolgay Arslan: "Benim maçım"

Vodafone Park’a bu kez rakip olarak çıkacak olan : “Kazanmak için savaşacağız. Dilerim benim karşılaşmam olur.”

'ta kadro dışı bırakılmasının ardından olaylı bir sürecin ardından 'ye transfer olan derbi öncesi iddialı. Tecrübeli futbolcu, Zenit karşısında kendi hatalarından dolayı turu kaybettiklerini ifade ederek, "Beşiktaş karşısında hatalarımızı tekrarlamayacağız. Bu benim ve takım için büyük bir fırsat maçı. Kazanmak için savaşacağız ve dilerim benim maçım olur" dedi.

Teknik direktör , Tolgay'ı maça özel olarak hazırlıyor. Form tutan oyuncusu ile bir görüşme yapan sarılacivertli çalıştırıcının, "Hem benim hem de koca bir camianın sana olan güveni, inancı çok büyük. Elinden geleni yapacağına eminim ancak senden tek istediğim şey sakin kalman. Maç içerisinde ne olursa olsun oyun içerisinde sakin kal ve takıma liderlik et" dediği öğrenildi.

  1. 24.2.2019
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