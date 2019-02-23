Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
23 Şubat 2019, Cumartesi
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derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

'in 23. haftasında pazartesi günü ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. İdmanaktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 23.02.2019
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