Futbol tarihinde ilk
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Futbol tarihinde ilk

- derbisi öncesi iki kulüp başkanı dostluk mesajları verecek.

Türk tarihinde bugün ilklerden biri yaşanacak. Ligin 23. haftasında oynanacak - derbisi öncesi iki kulüp başkanı bir araya gelecek. Zorlu karşılaşma için dostluk mesajı verecek olan Fenerbahçe Başkanı ile Beşiktaş Başkanı 'ın konuşmaları saat 15.00'te FB TV ile 'den ortak yayınlanacak. İki kulübün de resmi twitter hesaplarından toplantıyla ilgili açıklama yayımlanırken, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, "Ezeli rakip, ebedi dost" vurgusunu yaptı.
  1. 25.2.2019
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