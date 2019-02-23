Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman...
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Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Orman kürsüde konuşurken bir divan kurulu üyesi ile gerginlik yaşadı: "Sen mi karar vereceksin benim nasıl konuşacağıma? Sen kimsin! Benim karşıma ciddi aday çıkartın, ciddi!" ifadelerini kullandı.

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23 Şubat 2019 , Cumartesi
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