Derbi öncesi başkanlar dostluk mesajı verecek
24 Şubat 2019, Pazar
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Derbi öncesi başkanlar dostluk mesajı verecek

Derbi öncesi başkanlar dostluk mesajı verecek

'de yarın oynanacak -Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verecek.

Her iki kulübün yaptığı duyuruya göre, Kulübü Başkanı ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı , yarın saat 15.00'te dostluk mesajı vermek için bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek organizasyon için ve FB TV'den ortak canlı yayın yapılacak.

  1. 24.02.2019
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