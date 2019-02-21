Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması! - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolculardan Moses ve Sadık ile birlikte maç sonunda açıklamalarda bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 23:52
Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Fenerbahçe'de kaybedilen Zenit maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal, futbolculardan Sadık ve Moses ile birlikte açıklamalarda bulundu. Zenit'in hocası Semak ise bu defa Fenerbahçe'den iyi oynadıklarını belirtti. İşte o açıklamalar;

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Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

SEMAK:

Öncelikle tebrikleriniz için teşekkür ederim. Çok zor bir maçtı. İlk maçta çok iyi oynayamamıştık.

Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Bu maçta daha iyi oynadık. Farklı bir oyun oynadık. Kadroda değişiklikler yaptık.

Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Kolay değil. 2 aylık bir aranın ardından yeniden ligimize başlıyoruz.

Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Bu önemli aranın ardından maçlara adapte olmak kolay değil.

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