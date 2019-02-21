Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolculardan Moses ve Sadık ile birlikte maç sonunda açıklamalarda bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 23:52
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Fenerbahçe'de kaybedilen Zenit maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal, futbolculardan Sadık ve Moses ile birlikte açıklamalarda bulundu. Zenit'in hocası Semak ise bu defa Fenerbahçe'den iyi oynadıklarını belirtti. İşte o açıklamalar;
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SEMAK:
Öncelikle tebrikleriniz için teşekkür ederim. Çok zor bir maçtı. İlk maçta çok iyi oynayamamıştık.
Bu maçta daha iyi oynadık. Farklı bir oyun oynadık. Kadroda değişiklikler yaptık.
Kolay değil. 2 aylık bir aranın ardından yeniden ligimize başlıyoruz.
Bu önemli aranın ardından maçlara adapte olmak kolay değil.