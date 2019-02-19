Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
19 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri - maçının hakemi belli oldu

- maçının hakemi belli oldu

Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

son 32 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz 'nin 'nın takımına konuk olacağı maçın hakemi açıklandı.

Temsilcimizin son 32 turu rövanş mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. Buna göre zorlu karşılaşmada Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. 'deki ilk maçı 1-0 kazanan , 21 Şubat Perşembe günü 'da 'e konuk olacak.
  1. 19.2.2019 14:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN