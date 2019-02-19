Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit takımına konuk olacağı maçın hakemi açıklandı.
- 19.2.2019 14:03
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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