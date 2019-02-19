Vesely ile 3 yıl daha
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Vesely ile 3 yıl daha

Vesely ile 3 yıl daha

Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli pivot ile yoluna 2021-22 sezonuna kadar devam edecek. 7 sezondur 'de forma giyen 29 yaşındaki basketbolcu için siteden şu açıklamayı yapıldı: "Kritik başarılarda önemli payı bulunan Vesely'e Fenerba hçe'de nice büyük başarılar ve kupalar dileriz." 'nun sözleşmesini uzatmak için de görüşmeler sürüyor.
  1. 19.2.2019
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