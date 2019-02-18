Fenerbahçe'de Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme yapıldı
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...

'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...

Spor Toto Ligi'nde mücadele eden Beko, yıldız oyuncusu 'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Fenerbatçe BEKO, ile 3 yıllık yeni sözleşme yapıldığını resmi hesaplarından duyurdu.

Kulübün açıklaması şöyle:

"2018-19 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyerek yoluna devam eden ve sezonun ilk kupasını Ankara'da elde ettiği Türkiye Kupası zaferiyle kaldırmayı başaran Beko Erkek Takımı, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, kulübümüz ile Jan Vesely arasındaki sözleşmenin 3 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

  1. 18.2.2019 12:38
  2. Güncelleme: 18.2.2019 13:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN