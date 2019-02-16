Atiker Konyaspor'dan kırmızı kart göndermesi!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hakem Fırat Aydınus'un verdiği tartışmalı kararlar damga vuruyor.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hakem Fırat Aydınus'un verdiği tartışmalı kararlar damga vuruyor.
Hakem Fırat Aydınusi Martin Skrtel'in yaptığı sert müdahaleye kırmızı kart göstermezken Adis Jahovic'in Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahaleyi VAR değerlendirmesi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırdı.
Atiker Konyaspor, hakem Fırat Aydınus'un verdiği karara sosyal medya hesaplarından attıkları bu 'tweet' ile göndermede bulundu;
Atiker Konyaspor'un yıldız ismi Ömer Ali Şahiner de aynı şekilde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.
Atiker Konyaspor, Martin Skrtel ile ikili mücadeleye giren oyuncuları Zuta'nın pozisyon sonrası aldığı yarayı devre arasında resmi Twitter hesabından paylaştı.
- 16.2.2019 19:51
- Güncelleme: 16.2.2019 20:13
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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