Atiker Konyaspor'dan kırmızı kart göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hakem Fırat Aydınus'un verdiği tartışmalı kararlar damga vuruyor.



Hakem Fırat Aydınusi Martin Skrtel'in yaptığı sert müdahaleye kırmızı kart göstermezken Adis Jahovic'in Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahaleyi VAR değerlendirmesi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırdı.

Atiker Konyaspor, hakem Fırat Aydınus'un verdiği karara sosyal medya hesaplarından attıkları bu 'tweet' ile göndermede bulundu;

Atiker Konyaspor'un yıldız ismi Ömer Ali Şahiner de aynı şekilde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Atiker Konyaspor, Martin Skrtel ile ikili mücadeleye giren oyuncuları Zuta'nın pozisyon sonrası aldığı yarayı devre arasında resmi Twitter hesabından paylaştı.