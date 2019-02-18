Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Fenerbahçe'ye, geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçı öncesi sakatlanan Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay, 6 gün içinde takıma döndü.

Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Sakatlığını atlatan Tolgay'ın, sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Tecrübeli futbolcunun, Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Öte yandan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Zenit'le Rusya'da yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber
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