Fenerbahçeli taraftarlardan protesto

Maç öncesi binlerce F.Bahçe taraftarı, sokaklara döküldü. Bağdat Caddesi'ndeki Göztepe Parkı'nda bir araya gelen sarı-lacivertliler, stada kadar protesto yürüyüşünde bulundu. Hakemleri hedef alan 12. adam, açtıkları pankartlar ve tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi. Ülker Stadı'nda biten yürüyüşün ardından açıklama yapan taraftarlar, şu bildiriyi yayımladı: "Hatalar yüzünden şampiyonluklar kaçtı. Adaletsizliğin devam etmesi durumunda tepkimiz sürecek."



12. ADAM NE YAPSIN!

Yürüyüşün ardından taraftarlar, maç için stattaki yerini aldı. Karşılaşmadan saatler önce stada akın eden sarı-lacivertliler, başlangıç düdüğünden itibaren hiç susmadı. 90 dakika boyunca takımlarına itici güç olan F.Bahçe tribünleri, takım geriye düştüğünde desteğini daha da artırdı. Üstüne düşeni fazlasıyla yapan 12. adam, bitiş düdüğünün ardından ise büyük üzüntü yaşadı. Galibiyet sevinci yaşayamayan sarı- lacivertliler, buna rağmen futbolcuları alkışlarla soyunda odasına yolladı.