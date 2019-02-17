Yıllar sonra yine Kadıköy’de

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, dün Ülker Stadı'ndaydı. Karşılaşmayı locadan takip eden Brezi lyalı, taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra ilk kez statta yerini alan Alex, Fenerbahçe'nin beraberlik golünde de büyük sevinç yaşadı.



EN MUTLU GÜNÜMDÜ

Alex, maç öncesi kısa bir konuşma yaptı. "Türkiye ile ilgili son 6 senede yaşadığım en mutlu günümdü" diyen Brezilyalı, "Stadı gezmek, eski dostları görmek bana büyük haz verdi" ifadesini kullandı.