Yıllar sonra yine Kadıköy’de
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, dün Ülker Stadı'ndaydı.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, dün Ülker Stadı'ndaydı. Karşılaşmayı locadan takip eden Brezi lyalı, taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra ilk kez statta yerini alan Alex, Fenerbahçe'nin beraberlik golünde de büyük sevinç yaşadı.
EN MUTLU GÜNÜMDÜ
Alex, maç öncesi kısa bir konuşma yaptı. "Türkiye ile ilgili son 6 senede yaşadığım en mutlu günümdü" diyen Brezilyalı, "Stadı gezmek, eski dostları görmek bana büyük haz verdi" ifadesini kullandı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Yıllar sonra yine Kadıköy’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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