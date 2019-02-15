Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı da gittikçe azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler ise yine gençler oldu.