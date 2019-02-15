Büyük sürpriz! Eljif Elmas... - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
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Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Süper Lig'de 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değeri değişime uğrayan isimler belli oldu. İşte detaylar...

15 Şubat 2019 Cuma 13:47
Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı da gittikçe azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler ise yine gençler oldu.

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Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Trabzonspor'un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en fazla yükselten isimler olmayı başardı.

Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte sadece 700 bin Euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu performansla hem takımının vazgeçilmezi hem de ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu.

Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Abdülkadir'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon Euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin Euro'luk bir artış yaşadı.

Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin Euro'luk bir artış yaşadı.

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