Büyük sürpriz! Eljif Elmas...

Süper Lig'de 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değeri değişime uğrayan isimler belli oldu. İşte detaylar...
15 Şubat 2019 Cuma 13:47
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Süper Lig'de yabancı sınırının yoğun bir şekilde tartışıldığı bu dönemde genç oyunculara ağırlık veren kulüplerin sayısı da gittikçe azalıyor. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen ligde değerini en fazla yükseltenler ise yine gençler oldu.
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Trabzonspor'un başarılı futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performansla 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana piyasa değerini en fazla yükselten isimler olmayı başardı.
Transfermarkt'ta yer alan verilere göre söz konusu tarihte sadece 700 bin Euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki Abdülkadir, 1 senede ortaya koyduğu performansla hem takımının vazgeçilmezi hem de ligin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu.
Abdülkadir'in mevcut durumda güncel piyasa değeri tam 10 milyon Euro. Yani başarılı orta sahanın değeri, sadece 1 sene içinde tam 9 milyon 300 bin Euro'luk bir artış yaşadı.
Abdülkadir'i bu alanda takım arkadaşı Yusuf Yazıcı takip ediyor. Yusuf da 1 senede piyasa değerinde 8 milyon 500 bin Euro'luk bir artış yaşadı.