Fenerbahçe'den büyük fark
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 'den büyük fark

'den büyük fark

Fenerbahçe'den büyük fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında , 'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ogün Cılız, Murat Danışan

: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora 9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2

: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, 5, Williams 6, Ayşegül Günay, 16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2

1. Periyot: 23-17

Devre: 46-36

3. Periyot: 78-55

Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

  1. 17.2.2019 19:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den büyük fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN