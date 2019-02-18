Alex de Souza'dan Aykut Kocaman sözleri!
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez Ülker Stadı’nda yerini alan Alex de Souza, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
Konya ile önceki gün oynanan maçı izleyen Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a karşı hiç bir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum."
ŞENER FORMAYI UNUTTU
Ara transferde Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilen ancak gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı gözden düştü. Ersun Yanal, Isla'nın yokluğunda dahi sağ bekte yine Şener'i düşünmeyerek, Dirar'ı bu bölgeye çekti. Tecrübeli futbolcu aralık ayından beri ligde forma yüzü görmüyor.
DIRAR'DAN REKOR
Nabil Dirar, Konyaspor karşısında 7 kezle Süper Lig kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı. 7 ortasından 4'ü, 3 uzun topundan da 2'si yerini bulan Faslı futbolcu, 6 defansif hamleyle Fenerbahçe'nin bu alanda da en iyisiydi. Tek başına 4 top çaldı.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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