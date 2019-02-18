Alex de Souza'dan Aykut Kocaman sözleri!

Konya ile önceki gün oynanan maçı izleyen Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a karşı hiç bir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum."



ŞENER FORMAYI UNUTTU



Ara transferde Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilen ancak gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı gözden düştü. Ersun Yanal, Isla'nın yokluğunda dahi sağ bekte yine Şener'i düşünmeyerek, Dirar'ı bu bölgeye çekti. Tecrübeli futbolcu aralık ayından beri ligde forma yüzü görmüyor.



DIRAR'DAN REKOR



Nabil Dirar, Konyaspor karşısında 7 kezle Süper Lig kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı. 7 ortasından 4'ü, 3 uzun topundan da 2'si yerini bulan Faslı futbolcu, 6 defansif hamleyle Fenerbahçe'nin bu alanda da en iyisiydi. Tek başına 4 top çaldı.