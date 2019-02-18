Alex de Souza'dan Aykut Kocaman sözleri!
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Alex de Souza'dan sözleri!

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman sözleri!

ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez Ülker Stadı’nda yerini alan Alex de Souza, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Konya ile önceki gün oynanan maçı izleyen Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a karşı hiç bir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum."

ŞENER FORMAYI UNUTTU

Ara transferde Tolgay'a karşılık 'a önerilen ancak gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı gözden düştü. , Isla'nın yokluğunda dahi sağ bekte yine Şener'i düşünmeyerek, Dirar'ı bu bölgeye çekti. Tecrübeli futbolcu aralık ayından beri ligde forma yüzü görmüyor.

DIRAR'DAN REKOR

Nabil Dirar, karşısında 7 kezle kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı. 7 ortasından 4'ü, 3 uzun topundan da 2'si yerini bulan Faslı futbolcu, 6 defansif hamleyle 'nin bu alanda da en iyisiydi. Tek başına 4 top çaldı.

  1. 18.2.2019
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