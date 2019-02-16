Slimani 15 milyon eridi – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Slimani 15 milyon eridi

Slimani 15 milyon eridi

Slimani 15 milyon eridi

En fazla değer yitiren Fenerbahçeli oyuncu ise İslam Slimani oldu.

Leicester City'den büyük ümitlerle kiralanan ancak 'de şu ana kadar sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcunun piyasa değeri bir yıl içinde 15 milyon euro gerileyerek 25 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya kadar düştü.
  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slimani 15 milyon eridi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN