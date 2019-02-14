Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
15 Şubat 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 22'nci haftasında oynayacağı Atiker maçı hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 14.2.2019 15:03
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:36
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