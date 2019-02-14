Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.