Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim' - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi transfer ettikleri için kendisine teşekkür eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap verdi...
14 Şubat 2019 Perşembe 13:46 Güncelleme: 14.02.2019 13:46
Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"
Ali Koç: Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in teşekkürüne cevap verdi.

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Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"
Ali Koç: Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferlerin imza töreninde yaptığı açıklamada Ali Koç'a teşekkür etmişti.

Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"
Ali Koç: Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim

Cengiz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"
Ali Koç: Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim

"Abdurrahim Bey'in Dubai çıkarmasından sonra çok olumlu düşüncelerle gittim, maalesef bariyer sözcüğünü kullandım. Her şeyde hayır vardır.

Ali Koç: "Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim"
Ali Koç: Asıl ben Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim

Değerli rakibimiz Serdar'dan dolayı bize 5.9 milyon Euro, Tolga'dan dolayı da 2.7 milyon Euro verdi.

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