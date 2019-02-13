Rövanş daha farklı olacak

Zenit Teknik Direktörü Semak, maçın ardından kısa bir konuşma yaptı. Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu kabul eden Rus hoca, "Ancak bizim de önemli eksiklerimiz vardı. Rusya'daki rövanş karşılaşmasında daha iyi olacağımızın sözünü verebilirim. Eksikler de aramıza katıldığında turu geçmek için gerekli skoru elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.