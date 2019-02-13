Rövanş daha farklı olacak
Zenit Teknik Direktörü Semak, maçın ardından kısa bir konuşma yaptı.
Zenit Teknik Direktörü Semak, maçın ardından kısa bir konuşma yaptı. Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu kabul eden Rus hoca, "Ancak bizim de önemli eksiklerimiz vardı. Rusya'daki rövanş karşılaşmasında daha iyi olacağımızın sözünü verebilirim. Eksikler de aramıza katıldığında turu geçmek için gerekli skoru elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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