Rövanş daha farklı olacak – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Rövanş daha farklı olacak

Rövanş daha farklı olacak

, maçın ardından kısa bir konuşma yaptı.

, maçın ardından kısa bir konuşma yaptı. 'nin daha iyi olduğunu kabul eden Rus hoca, "Ancak bizim de önemli eksiklerimiz vardı. 'daki rövanş karşılaşmasında daha iyi olacağımızın sözünü verebilirim. Eksikler de aramıza katıldığında turu geçmek için gerekli skoru elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 13.2.2019
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