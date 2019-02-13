Eljif Elmas’a yakın takip – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas’a yakın takip

Bu sezon 'nin vazgeçilmezleri arasına giren , bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi.

Bu sezon 'nin vazgeçilmezleri arasına giren , bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi. Sarı-lacivertlilerin Zenit ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da genç futbolcuyu izlemek için scout ekiplerinin tribündeki yerini aldığı belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun ismi daha önce Tottenham ve ile anılmıştı.

  1. 13.2.2019
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