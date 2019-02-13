Eljif Elmas’a yakın takip

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi. Sarı-lacivertlilerin Zenit ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da genç futbolcuyu izlemek için scout ekiplerinin tribündeki yerini aldığı belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun ismi daha önce Tottenham ve Valencia ile anılmıştı.