Eljif Elmas’a yakın takip
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi.
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi. Sarı-lacivertlilerin Zenit ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da genç futbolcuyu izlemek için scout ekiplerinin tribündeki yerini aldığı belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun ismi daha önce Tottenham ve Valencia ile anılmıştı.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Eljif Elmas’a yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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