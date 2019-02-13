Martin Skrtel Barça’yı reddetti
Sarı-lacivertlilerin yıldızı Martin Skrtel'in ismi ara transfer döneminde Barcelona ile anılmıştı.
Sarı-lacivertlilerin yıldızı Martin Skrtel'in ismi ara transfer döneminde Barcelona ile anılmıştı. İspanyol AS Gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Mithat Halis, "Skrtel, Barça'ya reddettiğini belirten Halis, "Umtiti ve Pique'nin yedeği olacaktı. Barcelona'da yedek beklemek istemedi ve mutlu olduğu Fenerbahçe'de kaldı" sözlerini sarfetti.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Martin Skrtel Barça’yı reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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