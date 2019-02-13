Martin Skrtel Barça’yı reddetti – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Barça’yı reddetti

Martin Skrtel Barça’yı reddetti

Sarı-lacivertlilerin yıldızı 'in ismi ara döneminde ile anılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı 'in ismi ara döneminde ile anılmıştı. İspanyol AS Gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Mithat Halis, "Skrtel, Barça'ya reddettiğini belirten Halis, "Umtiti ve Pique'nin yedeği olacaktı. Barcelona'da yedek beklemek istemedi ve mutlu olduğu 'de kaldı" sözlerini sarfetti.

  1. 13.2.2019
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