Muhteşem koro

Fenerbahçe dün gece Avrupa Ligi maçında Rusya ekibi Zenit'i ağırlarken, Kadıköy'de masalsı görüntüler ortaya çıktı. Saatler öncesinde stadın etrafında ve civardaki kafelerde toplanmaya başlayan taraftarlar, sokakları sarı-laciverde boyadı. Zaman zaman da marşlarla yeri göğü inletti. Maçın başlamasına 10 dakika kala ise tribünler tamamen doldu. Takımın ısınmaya çıkmasıyla tezahüratlara başlayan 40 binlik sarı-lacivertli koro, Rus takımının futbolcularını şaşkına çevirmeyi bildi.



TAM BİR ŞÖLEN HAVASI

Aslında bu başlayacak filmin fragmanı gibiydi. Başlama düdüğü ile birlikte tezahüratlara başlayan F.Bahçeliler, 90 dakika boyunca susmadan destek verdiler. Yaşanan şölen havası, Slimani'nin golü ile doruk noktasına ulaştı, 'Şampiyon Fener' sesleri stadı karnaval yerine çevirdi. Ayrıca taraftarlar uzun süre istifa ettiğini açıklayan MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nu da protesto ettiler. Bu arada 500 kadar Rus taraftar da takımlarına destek vermek için dün gece Kadıköy'deki yerini aldı.