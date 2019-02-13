Muhteşem koro
Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, 90 dakika boyunca susmayarak takıma tam destek verdi, yer gök ‘Şampiyon Fener’ sesleri ile inledi.
Fenerbahçe dün gece Avrupa Ligi maçında Rusya ekibi Zenit'i ağırlarken, Kadıköy'de masalsı görüntüler ortaya çıktı. Saatler öncesinde stadın etrafında ve civardaki kafelerde toplanmaya başlayan taraftarlar, sokakları sarı-laciverde boyadı. Zaman zaman da marşlarla yeri göğü inletti. Maçın başlamasına 10 dakika kala ise tribünler tamamen doldu. Takımın ısınmaya çıkmasıyla tezahüratlara başlayan 40 binlik sarı-lacivertli koro, Rus takımının futbolcularını şaşkına çevirmeyi bildi.
TAM BİR ŞÖLEN HAVASI
Aslında bu başlayacak filmin fragmanı gibiydi. Başlama düdüğü ile birlikte tezahüratlara başlayan F.Bahçeliler, 90 dakika boyunca susmadan destek verdiler. Yaşanan şölen havası, Slimani'nin golü ile doruk noktasına ulaştı, 'Şampiyon Fener' sesleri stadı karnaval yerine çevirdi. Ayrıca taraftarlar uzun süre istifa ettiğini açıklayan MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nu da protesto ettiler. Bu arada 500 kadar Rus taraftar da takımlarına destek vermek için dün gece Kadıköy'deki yerini aldı.
- 13.2.2019
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Muhteşem koro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.