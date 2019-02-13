Süper kahraman: Valbuena - Fotomaç
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Süper kahraman: Valbuena
Süper Lig'de fazla şans bulamayan Mathieu Valbuena, 11'de başladığı Zenit maçında öne çıkan isimlerden oldu. Golün ortasını yapan Fransız futbolcu, 90 dakikaya damga vurdu.
13 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
Güncelleme: 13.02.2019 08:47
Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonuna giren Valbuena, Kadıköy'de gecenin öne çıkan isimlerindendi.
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Performansıyla 90 dakikaya damga vuran Fransız, Slimani'nin attığı golde ortayı yaparken, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti.
Duran topları etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da oynadı ve yüksek pas yüzdesiyle karşılaşmayı tamamladı.
GECENİN ADAMI
Son dakikalarda yerini Roman'a bırakan Valbuena, Zenit zaferinde başroldeki isimlerdendi.
Sahada kaldığı süre içinde önceki maçların aksine savunmaya da yardım eden Valbuena, yaptığı şık hareketlerle adından söz ettirdi.