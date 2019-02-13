Süper kahraman: Valbuena - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Süper kahraman: Valbuena

Süper Lig'de fazla şans bulamayan Mathieu Valbuena, 11'de başladığı Zenit maçında öne çıkan isimlerden oldu. Golün ortasını yapan Fransız futbolcu, 90 dakikaya damga vurdu.
13 Şubat 2019 Çarşamba 08:45 Güncelleme: 13.02.2019 08:47
Süper kahraman: Valbuena

Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonuna giren Valbuena, Kadıköy'de gecenin öne çıkan isimlerindendi.

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Süper kahraman: Valbuena

Performansıyla 90 dakikaya damga vuran Fransız, Slimani'nin attığı golde ortayı yaparken, hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti.

Süper kahraman: Valbuena

Duran topları etkili kullanan 34 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da oynadı ve yüksek pas yüzdesiyle karşılaşmayı tamamladı.

Süper kahraman: Valbuena

GECENİN ADAMI
Son dakikalarda yerini Roman'a bırakan Valbuena, Zenit zaferinde başroldeki isimlerdendi.

Süper kahraman: Valbuena

Sahada kaldığı süre içinde önceki maçların aksine savunmaya da yardım eden Valbuena, yaptığı şık hareketlerle adından söz ettirdi.

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