Fenerbahçe Avrupa'da tur atladı!
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Avrupa'da tur atladı!

Fenerbahçe Avrupa'da tur atladı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında , konuk ettiği Letonya temsilcisi TTT Riga'ya 62-61 mağlup oldu.

, bu sonuçla grupta 5. yenilgisini yaşadı. Grupta diğer maçta , deplasmanda 'a 69-51 kaybedince sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. Letonya temsilcisi ise 8. galibiyetini elde etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Geert Jacobs (), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Andrada Csender (Romanya)

Fenerbahçe: Plum 20, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Zandalasini 5, Vaughn 6, Verameyenka 12, Ayşe Cora 4, Hartley 12, Sottana, Stokes

TTT Riga: Basko 8, Brumermane 7, Peddy 14, Pulvere 7, Vitola 12, Kreslina 6, Slaughter 6, Eglite 2, Pilabere

1. Periyot: 17-21

Devre: 25-36

3. Periyot: 45-50

  1. 13.2.2019 21:35
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