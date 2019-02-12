Rakipsiz
Tüm kulvarlarda zirveye oynayan F.Bahçe Beko, kırılması zor bir rekora imza attı. Sarı-lacivertli ekip, evinde 67 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
3 KUPAYI DA İSTİYOR
Fenerbahçe Başantrenörü olarak 2013'ten bu yana görev yapan Zeljko Obradovic, öğrencilerine göz açtırmıyor. Ligde ve Avrupa'da zirvede olan oyuncularının rehavete girmemesi için işi sıkı tutan Sırp hoca, yoğun maç temposuna rağmen idmanlarda da takıma nefes aldırmıyor. Zirvede oldukları Avrupa ve ligde şampiyonluğu hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.
- 12.2.2019
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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