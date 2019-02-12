Tek hedef şampiyonluk – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Tek hedef şampiyonluk

Tek hedef şampiyonluk

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Zandalasini, birçok konu hakkında konuştu.

İki kulvarda da emin adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydeden İtalyan oyuncu, "Hem Euroleague, hem de ligde şampiyonluk için oynuyoruz. Euroleague ilk haftalar mağlubiyetler alsak da zamanla seviyemiz yükseldi. Hatay'a karşı sezon içerisinde iki kere kaybetmiştik ama geçen hafta Euroleague'de rakibimizi yenerek önemli bir galibiyet elde ettik. Devamını da getireceğiz" açıklamasını yaptı.
  1. 12.2.2019
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