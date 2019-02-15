Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Rus takımı karşısındaki futboldan memnun kalan Yanal, ilk 11'i kurmakta zorlanıyor. Harun, Volkan, Moses, Valbuena tercihleri merakla bekleniyor.
15 Şubat 2019 Cuma 07:50 Güncelleme: 15.02.2019 07:53
Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Zenit karşısına Kadıköy'de alınan 1-0'lık galibiyet Konyaspor maçı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal'ı hem keyiflendirdi hem de kafasını karıştırdı.

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Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Rus ekibi karşısında ortaya konulan futbol ve mücadeleden memnun kalan Yanal şimdi Konyaspor maçında kadrosunu nasıl kuracağını düşünüyor.

Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

Zenit maçında penaltı kurtarıp maçın kazanılmasında başrolü oynayan Harun mu, yoksa takıma abilik yapan kaptan Volkan mı?

Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

SKRTEL Mİ, SERDAR AZİZ Mİ?

Isla mı, geçen hafta kadroya giremeyen Şener mi? Sadık, Skrtel mi yoksa Sadık'ın yanına Serdar Aziz mi?

Fenerbahçe'de tatlı sıkıntı

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