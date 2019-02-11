Ceferin: "Kuralları esneteceğiz" – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Ceferin: "Kuralları esneteceğiz"

Ceferin: "Kuralları esneteceğiz"

Başkanı Ceferin, kurallarını yumuşatacaklarını açıkladı.

Başkanı Aleksander Ceferin, kurallarını esneteceklerini açıkladı. Yeniden seçilmesinin ardından La Republica'ya açıklama yapan Ceferin, "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için kurallarında reforma gideceğiz" dedi. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istediklerini kaydeden Ceferin, "Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" ifadelerini kullandı. Ceferin'in açıklamaları 'nin yanı sıra UEFA ile 2022'ye kadar geçerli yapılandırmaya giden için de umut oldu.

TRANSFERDE ELİ RAHATLAYACAK
UEFA ile 31 Ocak'ta görüşen F.Bahçe Başkanı , döneminde yapılan anlaşmaya uyamayacaklarını açıklamış ve, "Ağzımızla kuş tutsak olmaz" sözlerini kullanmıştı. Kuralların esnetilmesi, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmesini sağlayacak.

  1. 11.2.2019
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