Ceferin: "Kuralları esneteceğiz"
UEFA Başkanı Ceferin, FFP kurallarını yumuşatacaklarını açıkladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play kurallarını esneteceklerini açıkladı. Yeniden seçilmesinin ardından La Republica'ya açıklama yapan Ceferin, "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için FFP kurallarında reforma gideceğiz" dedi. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istediklerini kaydeden Ceferin, "Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" ifadelerini kullandı. Ceferin'in açıklamaları Fenerbahçe'nin yanı sıra UEFA ile 2022'ye kadar geçerli yapılandırmaya giden Galatasaray için de umut oldu.
TRANSFERDE ELİ RAHATLAYACAK
UEFA ile 31 Ocak'ta görüşen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım döneminde yapılan anlaşmaya uyamayacaklarını açıklamış ve, "Ağzımızla kuş tutsak olmaz" sözlerini kullanmıştı. Kuralların esnetilmesi, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmesini sağlayacak.
- 11.2.2019
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Ceferin: "Kuralları esneteceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.