Ceferin: "Kuralları esneteceğiz"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play kurallarını esneteceklerini açıkladı. Yeniden seçilmesinin ardından La Republica'ya açıklama yapan Ceferin, "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için FFP kurallarında reforma gideceğiz" dedi. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istediklerini kaydeden Ceferin, "Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" ifadelerini kullandı. Ceferin'in açıklamaları Fenerbahçe'nin yanı sıra UEFA ile 2022'ye kadar geçerli yapılandırmaya giden Galatasaray için de umut oldu.



TRANSFERDE ELİ RAHATLAYACAK

UEFA ile 31 Ocak'ta görüşen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım döneminde yapılan anlaşmaya uyamayacaklarını açıklamış ve, "Ağzımızla kuş tutsak olmaz" sözlerini kullanmıştı. Kuralların esnetilmesi, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde daha rahat hareket etmesini sağlayacak.