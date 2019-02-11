Dersimiz Zenit

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Son 32 turu ilk maçında salı akşamı Rus ekibi Zenit'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, kazanıp rövanşa avantajlı gitmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Zenit'in eksik yönlerini öğrencilerine anlatırken, bir yandan da sahaya süreceği ilk onbiri belirlemeye çalışıyor. Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Yanal'ın kalede yine Volkan Demirel'le devam etmesi bekleniyor.



HÜCUM HATTI DEĞİŞİYOR

Beklerde Isla ve Hasan Ali favori. Şener ile İsmail ise taze kuvvet olarak göreve hazır. Savunmanın göbeğinde Neustadter, Skrtel ve Sadık üçlüsünden ikisi yer alacak. Son karar bugün verilecek. Orta sahada Mehmet Topal ile Jailson'un yerleri garanti gibi. Tolgay kulübeye dönüyor. En büyük değişim hücum hattında yaşanacak. Dirar, Ekici, Zajc ve Soldado'nun UEFA listesine yazılmaması nedeniyle bu bölgede Moses, Frey, Slimani, Ayew, Benzia, Eljif, Valbuena'dan dördü sahada olacak.



ZENIT ORTA ŞEKERLİ

Rusya Ligi'nde ilk yarıyı lider bitiren Zenit ara dönemde oynadığı hazırlık maçlarında 3 galibiyet 2 yenilgi alırken, 1'inde ise berabere kaldı. Mavi-beyazlı ekip, Lokomotif'e 3-1, Spartak'a 3-0 mağlup olurken Rostov'u 5-0, İspanyol kulübü Elche'yi 2-0, Norveç'ten Sarpsborg'u 2-1 yendi. Lüksemburg'dan Dudelange ile ise 0-0 berabere kaldı.



PAREDES GİTTİ 3 OYUNCU GELDİ

İstanbul'a 2 bin 400 taraftarıyla gelmesi beklenen Rus ekibi ara transferde 3 takviye yaparken, takımın önemli oyuncusu Paredes'i ise 45 milyon euro'ya PSG'ye sattı. Boca Juniors'tan ön libero Barrios, Rubin Kazan'dan forvet Azmoun ve Shakhtar'dan stoper Rakytski'yi kadrosuna katan Zenit, üç transfere toplam 35 milyon euro harcadı.



PAS ÇALIŞMASI

Zenit maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



FRANSIZ BUQUET YÖNETECEK

Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.55'te oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.



YÜKSEK RİZİKOLU MAÇ

UEFA, Zenit karşılaşmasını "Yüksek Rizikolu Maç" statüsüne aldı. Sarı-lacivertli yönetim resmi sitesinden, maç için ayrıca güvenlik delegesi atandığını hatırlattı. Taraftarlardan kurallara uyulmasını istedi. Siyasi içerikli slogan ve pankart, meşale-maytap, kötü tezahürat, sahaya girmek, yabancı madde atmak ve merdiven boşluklarında oturmak kesinlikle yasak.