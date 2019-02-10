Fenerbahçe'den hakem açıklaması! Perşembe günü...
Fenerbahçe Spor Kulübü, hakem hatalarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarınının katılımına açıktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 10.2.2019 12:03
- Güncelleme: 10.2.2019 12:04
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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