Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar! - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından hakem Alper Ulusoy ve ekibi, havalimanında Fenerbahçeli taraftarla tartıştı. İşte detaylar;
10 Şubat 2019 Pazar, 13:00:50 Güncelleme: 13:10:08
Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!

Kayserispor maçının ardından Fenerbahçeli bir taraftar havalimanında hakemlerle tartıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakem ekibi, dün sabah saat 09:15'te Erkilet Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!

Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çeken Alper Ulusoy ve arkadaşları, uçağı havalimanındaki CIP Salonu'nda (Özel yolcu salonu) bekledi.

Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!

Bu esnada salonda kimse bulunmazken hakem ekibi uçağa geçmek için bulunduğu yeri terk edeceği sırada içeriye Fenerbahçe taraftarı girdi.

Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!

Sabah'ın haberine göre hakemlere önce "Herkese günaydın" diyen taraftar, "Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Dün akşamki maçın tekrarını izlediniz mi?" şeklinde soru yöneltti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN