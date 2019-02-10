Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar! - Fotomaç
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Fenerbahçeli taraftarla tartıştılar!
Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından hakem Alper Ulusoy ve ekibi, havalimanında Fenerbahçeli taraftarla tartıştı. İşte detaylar;
10 Şubat 2019 Pazar, 13:00:50
Güncelleme: 13:10:08
Kayserispor maçının ardından Fenerbahçeli bir taraftar havalimanında hakemlerle tartıştı.
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Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakem ekibi, dün sabah saat 09:15'te Erkilet Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e hareket etti.
Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çeken Alper Ulusoy ve arkadaşları, uçağı havalimanındaki CIP Salonu'nda (Özel yolcu salonu) bekledi.
Bu esnada salonda kimse bulunmazken hakem ekibi uçağa geçmek için bulunduğu yeri terk edeceği sırada içeriye Fenerbahçe taraftarı girdi.
Sabah'ın haberine göre hakemlere önce "Herkese günaydın" diyen taraftar, "Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Dün akşamki maçın tekrarını izlediniz mi?" şeklinde soru yöneltti.