Mo'ses' getirdi!
Malatya maçından sonra Göztepe karşısında da oyuna sonradan Nijeryalı yıldız fileleri sarstı. Bu sezon ilk golünü Süper Lig’de attı.
YANAL'A SAMANYOLU'NU SÖYLETTİ
Sarı-lacivertlilere Chelsea'den transfer olan Moses, dün gece, bu sezonki 8. karşılaşmasına çıktı. Nijeryalı yıldız, bu sezon ilk golünü de Süper Lig'de atmayı başardı. Moses'in golünden sonra çalan "Samanyolu" şarkısına teknik direktör Ersun Yanal'ın eşlik ettiği gözlendi. Victor Moses'in, fileleri sarstığı için çok mutlu olduğunu ve taraftarın iki haftadır verdiği müthiş destekten dolayı teşekkür etti.
YILAN OYUNU GİBİ
73'te fileleri sarsan Moses, taraftarı kendinden geçirdi. Sarı-lacivertliler Twitter'dan "Moses'in golü... Sanki Premier Lig'den 15 dakika izledik", "Adeta yılan oyunu oynuyor", "Topla hiç polemiğe girmeden lak diye bıraktı kalenin içine" gibi esprili ve övgü dolu paylaşımlar yaptı.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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