Mo'ses' getirdi!
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Mo'ses' getirdi!

Mo'ses' getirdi!

maçından sonra karşısında da oyuna sonradan Nijeryalı yıldız fileleri sarstı. Bu sezon ilk golünü ’de attı.

'nin devre arasında yaptığı en heyecan verici olan , dün sarı-lacivertli taraftarları attığı golle ayağa kaldırdı. Süratiyle rakibin başını döndüren Nijeryalı yıldız futbolcu, 'deki ilk maçını geçen haftaki karşısında oynamıştı. Yeni Malatyaspor maçına 65. dakikada dahil olan Moses, dün geceki müsabakasına ise 64. dakikada girdi.

YANAL'A SAMANYOLU'NU SÖYLETTİ
Sarı-lacivertlilere Chelsea'den transfer olan Moses, dün gece, bu sezonki 8. karşılaşmasına çıktı. Nijeryalı yıldız, bu sezon ilk golünü de 'de atmayı başardı. Moses'in golünden sonra çalan "Samanyolu" şarkısına teknik direktör 'ın eşlik ettiği gözlendi. Victor Moses'in, fileleri sarstığı için çok mutlu olduğunu ve taraftarın iki haftadır verdiği müthiş destekten dolayı teşekkür etti.

YILAN OYUNU GİBİ
73'te fileleri sarsan Moses, taraftarı kendinden geçirdi. Sarı-lacivertliler Twitter'dan "Moses'in golü... Sanki 'den 15 dakika izledik", "Adeta yılan oyunu oynuyor", "Topla hiç polemiğe girmeden lak diye bıraktı kalenin içine" gibi esprili ve övgü dolu paylaşımlar yaptı.
  1. 2.2.2019
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