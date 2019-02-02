Fener’in çilingiri Andre Ayew!
Göztepe ağlarını henüz 7. dakikada sarsan Andre Ayew bu sezon Süper Lig'de 5. golünü kaydetti.
ZENİT MAÇINA GELİYOR
Fenerbahçe efsanesi, taraftarın sevgilisi Alex de Souza uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Özel bir organizasyon için İstanbul'a gelecek olan Alex, ayrıca 12 Şubat'ta sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kendi sahasında oynayacağı Zenit maçını tribünden izleyecek.
TOPAL KAYSERİ'DE YOK
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal Göztepe maçının 65. dakikasında sarı kart gördü. Bu sezon ligde Alanyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatya karşılaşmalarında sarı kart gören Topal, böylelikle haftaya oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Topal, Konya maçında olacak.
ZAJC'IN LİSANSI ÇIKTI
Sarı-lacivertliler'in Empoli'den 4.5 yıllığına transfer ettiği Miha Zajc'ın lisansı bugün çıktı. Takımla hiç antrenmana çıkmadığı için Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Slovenyalı yıldız zorlu müsabakayı tribünden takip etti. 24'lük yıldızın önümüzdeki hafta kadroda olması bekleniyor.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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