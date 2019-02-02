Fener’in çilingiri Andre Ayew!
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Fener’in çilingiri !

Fener’in çilingiri Andre Ayew!

ağlarını henüz 7. dakikada sarsan bu sezon 'de 5. golünü kaydetti.

İşin ilginç yanı Fransız futbolcu ağları sarstığı her maçta takımının o gece ilk golünü kaydeden isim olmayı başardı. İlk golünü Kayseri'ye (2-3) atıp takımını öne geçiren Ayew, daha sonra (1-1), (2-0) ve Erzurumspor maçlarında (2-2) rakip takımı çözen isim oldu. Ayew, 'ye karşı da bunu başararak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

ZENİT MAÇINA GELİYOR
efsanesi, taraftarın sevgilisi Alex de Souza uzun bir aradan sonra yeniden 'ye geliyor. Özel bir organizasyon için 'a gelecek olan Alex, ayrıca 12 Şubat'ta sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi son 32 turunda kendi sahasında oynayacağı Zenit maçını tribünden izleyecek.

TOPAL KAYSERİ'DE YOK
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Göztepe maçının 65. dakikasında gördü. Bu sezon ligde Alanyaspor, Kasımpaşa ve Yeni karşılaşmalarında sarı kart gören Topal, böylelikle haftaya oynanacak karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Topal, maçında olacak.

ZAJC'IN LİSANSI ÇIKTI
Sarı-lacivertliler'in Empoli'den 4.5 yıllığına transfer ettiği Miha Zajc'ın lisansı bugün çıktı. Takımla hiç antrenmana çıkmadığı için Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Slovenyalı yıldız zorlu müsabakayı tribünden takip etti. 24'lük yıldızın önümüzdeki hafta kadroda olması bekleniyor.
  1. 2.2.2019
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