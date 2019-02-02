Asiste doymuyor!
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Asiste doymuyor!

Asiste doymuyor!

’ın gelişiyle daha çok sorumluluk alan Şilili bek Isla son 3 lig maçında arkadaşlarına gol pası verdi.

'de 'ın gelmesinin ardından performansı artan oyuncuların arasına Mauricio Isla da eklendi. 30 yaşındaki Şilili yıldız, dün maçının ilk 11'indeydi. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki ilk maçında deplasmanında asist yapan, geçen hafta 3-2 kazanılan karşılaşmasında da gol pası vermişti. Dün Göztepe'ye karşı da çok etkili bir performans sergileyen tecrübeli sağ bek, Andre Ayew'in fileleri havalandırdığı pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Isla'nın sağdan çevirdiği top Fransız oyuncuya çarpıp ağlarla buluştu. Isla böylece 'de bu sezon çıktığı 16'ıncı maçında 5. asistini yaptı.
  1. 2.2.2019
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