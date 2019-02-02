"Bunu özlemiştik"
“Bu zafer elbette bizi iştahlandırıyor. Bunu özlemiştik. Kazandıkça güvenimiz artıyor. Bu sene bu oyuncuların her şeylerini oyuna vereceklerini düşünüyorum.”
ŞAMPİYONLUĞA OYNAR GİBİ...
"Kazandıkça güvenimiz artıyor" diyen başarılı çalıştırıcı, "Bu sene bu oyuncuların her şeylerini oyuna vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ersun Yanal, ilk günden bugüne geliştiklerinin altını çizerek, "F.Bahçe, kimseyi oyun zevkinden mahrum etmeyen bir takım olmalı. Hem Avrupa'da hem ligde olabildiğimiz kadar ileri gideceğiz. Puan cetveline bakmadan, şampiyonluğa oynarmış gibi mücadeleye etmeliyiz" diye konuştu.
'TOPA SAHİP OLAMADIK'
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, F.Bahçe karşısında 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu söyledi. Üzüntüsünü dile getiren Özdeş, "Aslında bugün etkisiz oynamak beni üzdü. Bize oldukça iyi baskı kurdular. Doğru yerleşemedik ve üretken olamadık Topa sahip olamamak ve 10 kişi kalmak bu yenilgiyi getirdi" dedi.
- 2.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
"Bunu özlemiştik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.