"Bunu özlemiştik"
02 Şubat 2019, Cumartesi
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"Bunu özlemiştik"

"Bunu özlemiştik"

“Bu zafer elbette bizi iştahlandırıyor. Bunu özlemiştik. Kazandıkça güvenimiz artıyor. Bu sene bu oyuncuların her şeylerini oyuna vereceklerini düşünüyorum.”

'de , özlenen Fenerbahçe'yi izlettirmeye başladıklarını vurguladı. Yanal, "Gelen skor elbette bizi iştahlandırıyor. Bunu yavaş yavaş geri kazandığımız için mutluyuz. Bunu özlemiştik. Oyuna atak başlayan, sorunsuz yayılan bir takımdan bekleyen takıma düşmek ve sonra tekrar iştahlı oyuna dönmek anlamında oyunda kesiklikler oldu. Uzun süredir kazanamayan, bir takımdan özgüveni oluşturmaya başlayan bir takıma dönmek kolay değildi" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAR GİBİ...
"Kazandıkça güvenimiz artıyor" diyen başarılı çalıştırıcı, "Bu sene bu oyuncuların her şeylerini oyuna vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ersun Yanal, ilk günden bugüne geliştiklerinin altını çizerek, "F.Bahçe, kimseyi oyun zevkinden mahrum etmeyen bir takım olmalı. Hem Avrupa'da hem ligde olabildiğimiz kadar ileri gideceğiz. Puan cetveline bakmadan, şampiyonluğa oynarmış gibi mücadeleye etmeliyiz" diye konuştu.

'TOPA SAHİP OLAMADIK'
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, F.Bahçe karşısında 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu söyledi. Üzüntüsünü dile getiren Özdeş, "Aslında bugün etkisiz oynamak beni üzdü. Bize oldukça iyi baskı kurdular. Doğru yerleşemedik ve üretken olamadık Topa sahip olamamak ve 10 kişi kalmak bu yenilgiyi getirdi" dedi.
  1. 2.2.2019
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